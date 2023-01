Starbucks Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Für die Aktie Starbucks aus dem Segment "Restaurants" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 23.01.2023, 17:12 Uhr, ein Kurs von 106.36 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Starbucks auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für Starbucks liegen aus den letzten zwölf Monaten 10 Buy, 10 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 5 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 108,05 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (105,04 USD) könnte die Aktie damit um 2,87 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Starbucks-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Starbucks konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Starbucks auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Starbucks-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 86,66 USD. Der letzte Schlusskurs (105,04 USD) weicht somit +21,21 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (100,86 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,14 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Starbucks-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Starbucks-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

