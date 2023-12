Starbucks Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Aktienkurs von Starbucks hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um -0,93 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Starbucks eine Underperformance von -1,5 Prozent verzeichnet. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" hatte eine mittlere Rendite von -3,99 Prozent im letzten Jahr, wobei Starbucks um 1,56 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird die Aktie von Starbucks in dieser Kategorie neutral bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Starbucks in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Daraus ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Schlecht" für die Aktie.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine schwache Diskussionsintensität für die Aktie von Starbucks, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch wurde eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung identifiziert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Starbucks-Aktie von 96,75 USD mit -3,25 Prozent Entfernung vom GD200 (100 USD) als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 98,11 USD auf, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet. Somit wird der Kurs der Starbucks-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

