Starbucks Aktie: Finger Weg!

Die Starbucks-Aktie weist eine Dividendenrendite von 2,45 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent liegt. In der Kategorie "Hotels Restaurants und Freizeit" erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung von der Redaktion.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Starbucks mit einer Rendite von -11,96 Prozent mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -6,42 Prozent auf. Auch hier liegt Starbucks mit 5,54 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Starbucks-Aktie bei 122,65 USD liegt. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug jedoch nur 92,99 USD, was einem Unterschied von -24,18 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (95,74 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,87 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Starbucks in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hingegen weist keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf, weshalb Starbucks eine neutrale Bewertung erhält.

Insgesamt erhält die Starbucks-Aktie aufgrund der genannten Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

