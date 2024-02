Starbucks Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die technische Analyse der Starbucks-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 121,75 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 95,02 USD liegt, was einer Abweichung von -21,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 94,49 USD, was einer geringen Abweichung von +0,56 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Starbucks-Aktie gemäß der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Starbucks ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab eine überwiegend negative Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Starbucks-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-RSI) Basis. Beide RSI-Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Starbucks mit 2,45 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich somit für die Starbucks-Aktie eine neutrale bis negative Tendenz basierend auf verschiedenen Analyseindikatoren.