Starbucks Aktie: Es geht auch anders!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Starbucks hat sich in den letzten zwei Wochen deutlich verschlechtert. Laut dem Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war die Stimmung an acht Tagen negativ und an insgesamt sechs Tagen neutral. Positive Diskussionen waren hingegen nicht zu verzeichnen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Gespräche der Anleger. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft.

Ein Vergleich des Aktienkurses mit dem durchschnittlichen Sektor zeigt, dass die Rendite von Starbucks mit -5,33 Prozent mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die mittlere Rendite -4,78 Prozent, wobei Starbucks um 0,55 Prozent darunter liegt. Aus diesem Grund wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Starbucks mit 2,45 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,83%) auf. Diese geringe Differenz führt zu einer neutralen Einschätzung seitens der Redaktion. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Starbucks ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,23 auf, was 38 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (46,98). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.