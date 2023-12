Starbucks Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die technische Analyse der Starbucks-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 100,03 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 97,84 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie eine Distanz von -2,19 Prozent zum GD200 aufweist, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 98,02 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -0,18 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Gesamtnote daher als "Neutral" vergeben.

Ein wichtiges Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Starbucks-Aktie liegt bei 21,81, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 63,22 und führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Starbucks derzeit eine Dividendenrendite von 2,45 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,83 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen ebenfalls eine Rolle. Bei Starbucks konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmung verzeichnet werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Starbucks daher in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

