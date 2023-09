Starbucks Aktie: Analysten sehen Kurspotential von +18,61%

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Die Starbucks Aktie hat gestern an der Börse um +1,01% zugelegt und verzeichnet in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg von +0,71%. Die Stimmung am Markt ist neutral.

Jedoch sind die Analysten anderer Meinung. Das mittelfristige Kursziel für die Starbucks Aktie liegt bei 106,87 EUR – ein Potenzial von +18,61%. Von insgesamt 33 Analysen empfehlen 9 ein “starkes Kauf”, während weitere 4 das Rating “Kauf” vergeben. Eine neutrale Bewertung erhält die Aktie von weiteren 20 Experten.

Das Guru-Rating bewegt sich nun bei 3,67 nach zuvor ebenfalls 3,67 Punkten.