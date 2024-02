Starbucks Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird aus den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet und ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Die Starbucks-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 68,15 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 beträgt 44,49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Starbucks-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 121,75 USD. Der letzte Schlusskurs von 95,02 USD weicht somit um -21,95 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen beträgt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen 94,49 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Starbucks beträgt 2,45 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Starbucks 29, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 47 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Starbucks aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.