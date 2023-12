Starbreeze (B) Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Starbreeze in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies zeigt sich anhand der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für die Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei standen insbesondere positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) für Starbreeze zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 72,6 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 53,36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Starbreeze somit für den RSI-Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Starbreeze-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,03 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,464 SEK liegt, was einer Abweichung von -54,95 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird ebenfalls eine Abweichung festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutieren. Insgesamt erhält die Starbreeze-Aktie somit ein "Gut"-Rating.