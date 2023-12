Starbreeze (B) Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Starbreeze wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat unserer Messung nach kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Starbreeze somit in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die Basis des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Starbreeze besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es überwiegend positive Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit bekommt Starbreeze insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Starbreeze-Aktie von 0,5 SEK um -52,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,06 SEK abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,52 SEK im Vergleich zum letzten Schlusskurs, ergibt sich eine Abweichung von -3,85 Prozent. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die technische Analyse ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Starbreeze beträgt 91,67 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Daher wird sie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder ein überkauftes noch ein überverkauftes Signal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird Starbreeze insgesamt mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.