Starbreeze (B) Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Stimmung und der Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt. Aus diesem Grund wird auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Relativer Stärkeindex: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Starbreeze. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 68,75 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 44,49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Starbreeze also ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt unserer Analyse.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Starbreeze-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,1 SEK mit dem aktuellen Kurs (0,55 SEK), ergibt sich eine Abweichung von -50 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der aktuelle Wert bei 0,53 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Starbreeze auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Starbreeze aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Starbreeze hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.