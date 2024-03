Starbreeze AB - A Aktie: Das wird teuer!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Aktie von Starbreeze ist insgesamt sehr negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen, die darauf hindeuten, dass vor allem negative Themen die Diskussionen dominiert haben. Aufgrund dessen wird die Einschätzung für die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz in den vergangenen Monaten zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im normalen Bereich liegt. Daher wird der Faktor "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Wertung für Starbreeze.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass die Starbreeze-Aktie sich sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,66 SEK, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,228 SEK) liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,36 SEK zeigt eine Abweichung von 36,67 Prozent. In Summe führen diese Indikatoren zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 87 auf, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 76,42 zeigt eine Überkauftheit der Aktie und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Starbreeze.