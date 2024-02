Starbreeze AB - A Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Um dies zu analysieren, betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Starbreeze. Aktuell liegt der RSI7 bei 46,06 Punkten, was darauf hindeutet, dass Starbreeze weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,09, was ebenfalls auf eine neutrale Position hindeutet. Insgesamt erhält das Starbreeze-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Ein weiterer Faktor, der die Stimmung rund um Aktien widerspiegelt, ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Starbreeze zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Starbreeze ist negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugewiesen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Starbreeze-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis negative Bewertungen erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,79 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,449 SEK liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Starbreeze-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Starbreeze-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und Stimmungsbildern.