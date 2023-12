Starbreeze AB - A Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Starbreeze wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 91,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch ein neutrales Rating, da Starbreeze weder überkauft noch überverkauft ist.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von -52,83 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem neutralen Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz von Starbreeze werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderungsrate, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Starbreeze diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.