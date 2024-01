Staramba Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die technische Analyse für die Nexr-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,11 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,006 EUR liegt, was einer Abweichung von -94,55 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs von 0,006 EUR, was einer Abweichung von -40 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Nexr somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigte die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positive Einstellungen gegenüber Nexr. Allerdings gab es auch einige negative Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Dividendenpolitik von Nexr weist eine große Differenz im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronikbranche auf. Die Dividendenausschüttung von Nexr liegt um 3,11 Prozentpunkte niedriger als der Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Im Vergleich zur Elektronikbranche hat die Nexr-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +143,89 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt um -1,48 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors hat Nexr eine Überperformance von 132,94 Prozent erreicht. Aufgrund dieser starken Performance erhält Nexr ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.