Staramba Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Nexr auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Nexr momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überkauft, weshalb das Wertpapier mit "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Nexr in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 142,41 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche ist dies eine Outperformance von +145,54 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt Nexr mit einer Rendite von 135,34 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird Nexr in diesem Bereich mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Nexr war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nexr. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Nexr derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,17 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.