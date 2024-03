Staramba Aktie: Was für eine Niederlage!

Derzeit bietet die Aktie von Nexr eine Dividendenrendite von 0 %, was 3,05 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten liegt. Damit schneidet das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenausschüttung schlechter ab und wird als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur Elektronische Geräte und Komponenten-Branche erzielte Nexr in den letzten 12 Monaten eine Performance von 142,41 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,32 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +143,73 Prozent für Nexr. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 11,32 Prozent liegt Nexr mit 131,09 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nexr eher neutral diskutiert, mit drei Tagen neutraler und vier Tagen überwiegend neutraler Einstellung der Anleger. Aktuell gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Nexr in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen nimmt ab, was auch zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Nexr aufgrund des Anleger-Sentiments und der Intensität der Diskussionen eine "Schlecht"-Bewertung.