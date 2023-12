Staramba Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Nexr-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,17 % für "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nexr-Aktie bei 0,15 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,004 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -97,33 % und zum GD50 von -60 %. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wobei nur an einem Tag positive Diskussionen verzeichnet wurden. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine wenig positive Einschätzung bezüglich der Dividendenrendite, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments für die Nexr-Aktie.

