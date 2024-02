Staramba Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Aktienkurs von Nexr hat in den letzten 12 Monaten eine herausragende Performance von 142,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Outperformance von +147,42 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 2,55 Prozent im letzten Jahr, wobei Nexr 139,86 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Nexr ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Nexr durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist Nexr eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nexr diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Nexr insgesamt eine "Gut"-Bewertung.