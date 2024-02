Staramba Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nexr-Aktie liegt bei 50, was eine neutrale Situation signalisiert. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Die Dividendenrendite für Nexr beträgt aktuell 0 Prozent, was als neutral bewertet wird, da es nur leicht unter dem Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer negativen Stimmung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nexr weist ebenfalls eine negative Tendenz auf, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nexr-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,05 EUR liegt, was einer neutralen Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Schlusskurs darüber, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Nexr-Aktie daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI und die Dividendenrendite, während das langfristige Stimmungsbild und die technische Analyse zu einer eher negativen bzw. gemischten Bewertung führen.