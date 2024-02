Star tut es schon wieder?

Die Star-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 12,48 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 10,93 USD weicht um -12,42 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 11,96 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,61 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Star-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung bei den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass Star im Vergleich zu anderen Aktien normal diskutiert wurde, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat sich die Star-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von "Gasversorgungsunternehmen" mit einer Rendite von 20,75 Prozent um 23 Prozent verbessert. Die Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -2,41 Prozent, wodurch die Entwicklung der Star-Aktie im vergangenen Jahr als sehr gut bewertet wird und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.