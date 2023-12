Star Properties, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Star-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 76 erreicht, was auf eine Überbewertung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 65,03, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Star-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Star diskutiert, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Star ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des Sentiments und Buzz.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Star-Aktie derzeit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen Abweichungen von -37,14 Prozent bzw. -15,38 Prozent auf, was auf eine schlechte Performance hinweist. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".