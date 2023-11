Star Minerals Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Sentiment und Buzz: Die Auswirkungen des Internets auf die Stimmung können erheblich sein. Je nach Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. Im Falle von Star Minerals wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsveränderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Star Minerals im Fokus der Diskussionen. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, und es gab in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Themen rund um Star Minerals. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das Anleger-Sentiment.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an. Ein RSI von 100 deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 71, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie der Star Minerals verläuft bei 0,05 AUD, während der Aktienkurs bei 0,036 AUD liegt, was einem Abstand von -28 Prozent entspricht - ein "Schlecht"-Signal. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei -10 Prozent, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".