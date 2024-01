Star Minerals Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Star Minerals als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 36,36, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 42,86, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Star Minerals in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen zu diesem Wert führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden kann.

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 0,05 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,038 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,04 AUD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

Auch die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung zeigen eine neutrale Einschätzung für Star Minerals. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, während die Rate der Stimmungsänderung gering war. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Star Minerals.