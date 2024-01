Star Minerals Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Bluescope Steel":

Die Star Minerals wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,05 AUD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (0,04 AUD) um -20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,04 AUD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Star Minerals liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 40 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen unsere Untersuchungen, dass die Aktie von Star Minerals eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Star Minerals ist ebenfalls kaum verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In den letzten zwei Wochen wurde Star Minerals von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung.