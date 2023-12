Star Minerals Aktie: Der absolute Knall!

Die Anlegerstimmung für Star Minerals bleibt neutral, sowohl in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung daher als "Neutral". Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Star Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,035 AUD weicht um -30 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 0,04 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 66,67 Punkten, was eine neutrale Bewertung für Star Minerals bedeutet. Auf 25-Tage-Basis ist das Unternehmen jedoch überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Zusammenfassend erhält Star Minerals daher sowohl in der Anlegerstimmung, der technischen Analyse als auch in Bezug auf den Relative Strength Index eine "Neutral-Schlecht"-Bewertung.