Star Jets Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Star Jets liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 72,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der aufzeigt, dass die Star Jets derzeit unter dem GD200 des Wertes verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,01 USD, was wiederum einer Abweichung von -21 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Kommunikation über Star Jets in den Social Media-Kanälen zeigte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso lässt die Anlegerstimmung zu erkennen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend erhält Star Jets aufgrund des überkauften 7-Tage-RSI, des unter dem GD200 verlaufenden Kurses und der negativen Anlegerstimmung von der Redaktion insgesamt ein "Schlecht"-Rating.