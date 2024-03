Star Jets Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse von Star Jets-Aktien zeigt positive Trends. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,02 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,05 USD liegt, was eine Abweichung von +150 Prozent darstellt. Auf dieser Basis erhält Star Jets eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,02 USD über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls eine Abweichung von +150 Prozent bedeutet und zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Star Jets-Aktie zeigt ebenfalls positive Werte. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 1, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (2,09) bestätigt diese Überverkauft-Situation und führt zu einer weiteren "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In den letzten zwei Wochen wurden mehrheitlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die positive Anleger-Stimmung unterstreicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder im Stimmungsbild aufgetreten sind, erhält Star Jets in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Star Jets auf Basis der technischen Analyse, des RSI und der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.