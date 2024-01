Star Jets Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies für die Star Jets Aktie für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 67,42, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn dieser Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was wiederum darauf hindeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Die Diskussionen über Star Jets in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass es in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie gab. Basierend auf diesen Einschätzungen kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Star Jets. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, und auch die Stärke der Diskussion hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird das Sentiment und Buzz auch mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt -46,35 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.