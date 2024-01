Star Jets Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtanzahl der Bewegungen vergleicht. Der RSI für Star Jets liegt bei 48,1, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 45 für Star Jets, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,02 USD für die Star Jets-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,0149 USD, was einem Rückgang von 25,5 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt von 0,01 USD liegt jedoch über dem letzten Schlusskurs (+49 Prozent), was zu einer insgesamt "Neutral" Bewertung führt.

Die Stimmung und das Anlegerverhalten können auch den Aktienkurs beeinflussen. Die Analyse der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Stimmung und Themen rund um Star Jets neutral sind, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Star Jets in sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im normalen Bereich, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Star Jets daher in verschiedenen Kategorien als "Neutral" eingestuft.