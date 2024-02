Die Star Equity Holdings Prf-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

In den letzten Wochen gab es einen Anstieg positiver Kommentare über Star Equity in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Die intensive Diskussion über Star Equity weist auf ein starkes Interesse der Anleger hin, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Star Equity als überbewertet. Mit einem KGV von 841,9 liegt es insgesamt 742 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitsdienstleister", der bei 99,96 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Star Equity derzeit bei 1,01 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,95 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -5,94 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt einen Stand von 1 USD, was die Aktie aus dieser Perspektive als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Star Equity derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitsdienstleister. Die Dividendenpolitik der Aktie wird aufgrund dieser großen Differenz als "Schlecht" eingestuft (0 % gegenüber 91,45 %).