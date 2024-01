Star Equity Holdings Prf Aktie: Das sollte jeder wissen!

In den vergangenen Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Star Equity festgestellt werden. Dies basiert auf der Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu negativen Themen aufweisen. Infolgedessen wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Ebenso wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der längerfristige als auch der kurzfristige gleitende Durchschnitt der Star Equity-Aktie unter dem aktuellen Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral über Star Equity diskutiert. Jedoch zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt. Dadurch erhält Star Equity auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Star Equity zeigt sowohl auf 7- als auch auf 25-tägiger Basis eine neutrale Situation an, weshalb auch hier eine Gesamtbewertung als "Neutral" vergeben wird.