Star Equity Holdings Prf Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Star Equity schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 89,12 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 89,12 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Star Equity von 1,06 USD eine Entfernung von +8,16 Prozent vom GD200 (0,98 USD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1 USD, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +6 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Star Equity-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Vergleich ist die Star Equity im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Gesundheitsdienstleister) aus Sicht der Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) überbewertet. Das KGV beträgt 841,9, was einen Abstand von 773 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 96,45 ergibt. Daher resultiert eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie von Star Equity in den letzten Monaten eine geringe Diskussionsintensität gezeigt, was auf wenig Aktivität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung als "Schlecht" in Bezug auf diese weichen Faktoren.

Insgesamt wird die Star Equity daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.