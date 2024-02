Star Equity Holdings Prf Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer SE":

Die technische Analyse der Star Equity-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,01 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,96 USD liegt, was zu einer Abweichung von -4,95 Prozent führt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,01 USD, was ebenfalls zu einer Abweichung von -4,95 Prozent führt und somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Daher wird Star Equity insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Star Equity weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI7 mit 44,44 Punkten als auch der RSI25 mit 54,84 Punkten führen zu dieser Einschätzung.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Star Equity bei einem Wert von 841 liegt, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" über dem Durchschnitt liegt. Daher wird das Unternehmen als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.