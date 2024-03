Star Equity Holdings Prf Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Star Equity-Aktie beträgt 58, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 60 liegt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält somit ebenfalls eine "Neutral" Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Star Equity.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) ist Star Equity aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 841,9, was einem Abstand von 816 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 91,89 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende ist Star Equity mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (2,18 %) niedriger zu bewerten. Die Differenz von 2,18 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Star Equity in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung die Einschätzung "Gut".