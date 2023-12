Star Equity Holdings Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Dividendenpolitik von Star Equity wird von unseren Analysten schlecht bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -88,68 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Star Equity-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,97 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,04 USD weicht somit um +7,22 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,99 USD über dem letzten Schlusskurs (+5,05 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, da in den letzten zehn Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 80 hat, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 41,86, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher nach unserer RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Star Equity.