Star Equity Holdings Aktie: Was könnte noch schöner sein?

In den letzten vier Wochen konnte bei Star Equity eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien beobachtet werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich dagegen weder erhöht noch verringert. Insgesamt wird der Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls ein "Gut"-Rating verliehen.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, während in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen diskutiert wurden. Dementsprechend bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) wird Star Equity als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 841,9, was einem Abstand von 806 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 92,91 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Star Equity-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,97 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 1,09 USD deutlich darüber (+12,37 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,98 USD) liegt der letzte Schlusskurs darüber (+11,22 Prozent), was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Star Equity-Aktie somit auch bei der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.