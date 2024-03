Star Equity Holdings Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Star Equity Holdings":

Star Equity, ein Unternehmen im Bereich Gesundheitsdienstleistungen, hat in Bezug auf die Dividendenausschüttung eine Bewertung von 0 % erhalten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,18 % ist dies als niedriger einzustufen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Star Equity haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) der Star Equity-Aktie zeigt auf einer 7-Tage-Basis einen Wert von 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf einer 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der RSI-Wert bei 60 liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Star Equity-Aktie derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Sowohl auf einer 200-Tage-Basis als auch auf einer 50-Tage-Basis zeigt sich eine Abweichung des Aktienkurses von -10,78 % bzw. -5,21 %, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamtbewertung für die Star Equity-Aktie basierend auf Dividende, Stimmung und Kommunikationsfrequenz, RSI und technischer Analyse.