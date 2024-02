Star Entertainment Aktie: Was war das denn?

Die technische Analyse der Star Entertainment-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,77 AUD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,56 AUD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -27,27 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Auf der anderen Seite liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,53 AUD, was einer positiven Abweichung von +5,66 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Signale hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen bezüglich der Star Entertainment-Aktie. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, überwiegen in den letzten Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Star Entertainment-Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage (50) als auch für die letzten 25 Tage (47,54) im neutralen Bereich. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Star Entertainment.