Star Entertainment Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die technische Analyse der Star Entertainment-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,94 AUD lag. Allerdings wurde am letzten Handelstag ein Schlusskurs von 0,515 AUD verzeichnet, was einem Unterschied von -45,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und ergibt einen Wert von 0,54 AUD, der nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-4,63 Prozent). Daher wird die Star Entertainment-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Star Entertainment festgestellt. Dies basiert auf den Diskussionen in den sozialen Medien, die darauf hindeuten, dass die Marktteilnehmer zu besonders negativen Themen tendieren. Dementsprechend wird das Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Star Entertainment für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Anleger-Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Star Entertainment diskutiert wurde. Jedoch überwiegt die negative Kommunikation und auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Star Entertainment-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.