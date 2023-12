Star Entertainment Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Star Entertainment wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt 51,72 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,63, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. In Bezug auf Star Entertainment zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmungsänderung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Star Entertainment mit 0,53 AUD derzeit -3,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 hingegen als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.