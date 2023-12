Star Entertainment Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Stimmung und das Interesse an Star Entertainment haben sich in den letzten Wochen verbessert, wie aus einer Analyse hervorgeht. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein geringeres Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit drei positiven, fünf negativen und sechs unklaren Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Star Entertainment liegt bei 38,46, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In technischer Hinsicht wird die star Entertainment auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" bewertet, da der Kurs der Aktie um -45,26 Prozent unter dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird als "Neutral" eingestuft, da die Abweichung nur -3,7 Prozent beträgt.

Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" in der Stimmung und als "Neutral" in technischer Hinsicht bewertet.