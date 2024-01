Star Entertainment Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Star Entertainment liegt der RSI7 aktuell bei 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Star Entertainment überwiegend positiv diskutiert. In den letzten ein, zwei Tagen dominieren jedoch vermehrt negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung heute führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Das Unternehmen erfuhr jedoch zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Star Entertainment derzeit mit einem GD200 von 0,9 AUD um -39,44 Prozent über dem Trendsignal verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD50 beträgt 0,53 AUD, was einer Abweichung von +2,83 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating.