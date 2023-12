Star Entertainment Aktie: Aus und vorbei!

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um Star Entertainment. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung durch die Redaktion führt. Es wurde jedoch festgestellt, dass das Unternehmen in den sozialen Medien häufiger diskutiert wurde als üblich, was zu einem positiven Rating führt.

Die aktuellen Kommentare und Meinungen in den sozialen Medien deuten jedoch auf eine zunehmende Anzahl von negativen Einschätzungen hin. Dies führte dazu, dass unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" einstuft. Insgesamt wird die Aktie von Star Entertainment bezüglich der Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Star Entertainment-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage liefern eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Star Entertainment-Aktie eine Entfernung von -48,47 Prozent vom GD200 auf, was als schlechtes Signal gilt. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 0,56 AUD einen Abstand von -9,82 Prozent, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Star Entertainment sowohl in Bezug auf das Sentiment in den sozialen Medien als auch auf die technische Analyse als "Schlecht" bewertet.