Star Diamond-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Dividendenrendite von Star Diamond liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt, der bei 3,85 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Star Diamond in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +5,6 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Star Diamond ebenfalls um 5,6 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 0,09 CAD um +12,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Star Diamond-Aktie weder "überkauft" noch "überverkauft" ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu dieser Einschätzung.

Insgesamt erhält die Star Diamond-Aktie auf der Basis der Dividendenrendite, der Aktienkurs-Performance, der technischen Analyse und des Relative Strength Index eine gemischte Bewertung mit einem "Schlecht"-Rating für die Dividendenpolitik und einem "Gut"-Rating für die Aktienkurs-Performance und die technische Analyse.