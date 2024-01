Star Diamond Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Aktie von Star Diamond schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,57 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,57 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und der Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Star Diamond-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 60 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Star Diamond.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich bei Star Diamond eine mittlere Aktivität, weshalb das Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Star Diamond im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,56 Prozent erzielt, was 5,49 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.