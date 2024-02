Star Diamond Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Star Diamond eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und ein negatives Trendtage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Star Diamond daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Bezogen auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass Star Diamond mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,35 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau" liegt. Der durchschnittliche KGV dieser Branche beträgt 334, was einem aktuellen Abstand von 98 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Star Diamond führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 40 und ist somit ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Schließlich ergibt der Branchenvergleich des Aktienkurses, dass Star Diamond in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,56 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -22,64 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,09 Prozent im Branchenvergleich für Star Diamond. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -22,64 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Star Diamond 17,09 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.