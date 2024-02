Star Diamond Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die technische Analyse der Star Diamond-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,09 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,08 CAD liegt, was einer Abweichung von -11,11 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der aktuelle Kurs (0,08 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Star Diamond in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,56 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt um -22,64 Prozent gefallen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,09 Prozent für Star Diamond und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -22,64 Prozent hatte, liegt Star Diamond 17,09 Prozent über diesem Durchschnittswert.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Star Diamond mit 0 Prozent 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von Seiten der Redaktion, da die Aktie im Vergleich eher ein unrentables Investment darstellt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Star Diamond wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.