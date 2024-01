Star Combo Pharma Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Star Combo Pharma-Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein positives Signal, da der aktuelle Kurs von 0,155 AUD einen Abstand von +40,91 Prozent zum GD200 (0,11 AUD) aufweist. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 0,13 AUD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal erhält, da der Abstand +19,23 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Star Combo Pharma-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index bescheinigt der Star Combo Pharma-Aktie einen neutralen Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Star Combo Pharma-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 0, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 0, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Damit ergibt sich auf der Ebene des Relative Strength Indikators das Gesamtranking "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Star Combo Pharma in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt gefunden, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Daher erhält Star Combo Pharma auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.