Star Bulk Carriers Aktie: Jetzt wird es konkret!

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Star Bulk Carriers per 10.11.2023, 08:39 Uhr bei 18.53 USD. Star Bulk Carriers zählt zum Segment "Marine".

Nach einem bewährten Schema haben wir Star Bulk Carriers auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Star Bulk Carriers-Aktie ein Durchschnitt von 19,47 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 18,53 USD (-4,83 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (18,65 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,64 Prozent), somit erhält die Star Bulk Carriers-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Star Bulk Carriers erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Star Bulk Carriers erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche sind im Durchschnitt um 5,55 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +13,2 Prozent im Branchenvergleich für Star Bulk Carriers bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 34,18 Prozent im letzten Jahr. Star Bulk Carriers lag 15,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Star Bulk Carriers schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Marine auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 8,18 % und somit 2,49 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5,68 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".